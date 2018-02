Entra per rubare, ma cade dalle scale e si spacca la testa

VENEZIA - E' entrato con due complici per rubare, ma è scivolato per le scale fracassandosi la testa e così il malvivente, un 33enne, è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale prima di essere denunciato dalla polizia. Il fatto è accaduto questa notte in un laboratorio di cosmetici a Marghera. La guardia giurata della vigilanza privata ed il figlio del titolare del negozio, avvisati dall'allert telefonico antifurto, sono arrivati sul posto e una volta dentro lo stabile hanno notato un uomo vestito di scuro svenuto a metà della rampa.

Dopo poco quando l'uomo si è riavuto ed è stato soccorso dai due che hanno poi chiamato la polizia. Gli agenti hanno verificato che il malvivente si era introdotto rompendo un vetro antisfondamento di una porta. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è emerso che l'uomo assieme a due complici avevano cercato con ogni mezzo di rompere il vetro della porta. I due complici hanno desistito, abbandonando l'impresa, mentre l'indagato è riuscito ad entrare nella ditta.

L'uomo, probabilmente nel momento in cui si è attivato l'allarme è stato preso dal panico e, nel tentativo di fuggire, è caduto per le scale, rompendosi la testa. Preso in carico dai poliziotti, il moldavo è stato accompagnato in ospedale e successivamente porttato in Questura dove è stato denunciato.

L'uomo ha precedenti per tentata rapina, concorso in ricettazione, concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.