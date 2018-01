Entra in bagno e spara al marito seduto sul water

“Non mi ascoltava mai”. Si è giustificata così la 69enne americana arrestata per aver sparato al marito mentre questo era seduto sul water.

E’ successo in Arizona: la donna, come riporta la stampa locale, sarebbe entrata nel bagno di casa armata di pistola e avrebbe sparato sopra a testa del marito, mancandolo per pochi centimetri. L’uomo è schizzato in piedi e scappando dalla coniuge ha chiamato la polizia.

Quando sono arrivate le forze dell’ordine, hanno potuto constatare la presenza dei segni di proiettile sul muro dietro il wc. La donna, portata in carcere per il reato di aggressione, ha dichiarato che non voleva uccidere il marito ma solo “spronarlo” ad ascoltarla un po’ di più.