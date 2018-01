Ennesimo rinvio per la fine del traforo. Rimane il mistero su dove uscirà la strada

VITTORIO VENETO - Altra grana per il Traforo. Mancano circa 140 metri per terminare gli scavi, ma un inconveniente ha fatto slittare nuovamente i tempi tecnici per l’ultimazione del tunnel.

Come riporta il Gazzettino, infatti, all’imbocco nord si sono verificate grosse fuoriuscite d’acqua, che hanno reso necessario il potenziamento dell’impianto di smaltimento idrico.

Salta quindi il piano di Anas, che si proponeva di finire gli scavi già a gennaio. E intanto rimane l’incognita sull’uscita del Traforo: il tunnel dovrebbe sfociare su via Carso, anziché su via Virgilio, meta indicata dal progetto originale.

Pare che la progettazione della bretella di collegamento di via Carso sia in corso: per ora però la variante si ferma a Rindola.