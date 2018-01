Ennesimo adolescente si toglie la vita: 17enne trovato impiccato a un albero

Tragedia ieri in Friuli: un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto, impiccato ad un albero, in un bosco di Tarcento (Udine). Il ragazzo, come riporta il Gazzettino, si è tolto la vita a poca distanza dalla sua abitazione. Pare che soffrisse da tempo di depressione.

Sono diversi i casi di suicidio tra i giovanissimi avvenuti nel Nordest negli ultimi giorni: a Castelfranco un 22enne è stato trovato impiccato nella sua camera da letto, mentre nei giorni scorsi una ragazza di appena 15 anni si è gettata dal ponte Cadore nel bellunese.