En plein per il Germinal Karate Castelfranco

CASTELFRANCO - Domenica 28 ottobre si è svolta a Isola Vicentina la 2^ tappa del Gran Prix Karate 2018/2019.



L’evento denominato AT Karate Cup ha visto la partecipazione di 455 atleti del centro e nord Italia. In contemporanea a questo evento promozionale, si sono svolte anche le selezioni regionali per i Campionati Italiani a squadre giovanili e assolute, con circa 50 atleti.



Davvero un evento sportivo di grande rilievo a Isola Vicentina, dunque, con più di 500 partecipanti provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino oltre che ovviamente Veneto.



È stata senza dubbio una domenica da ricordare per il Germinal Karate Castelfranco, che si porta a casa il primo posto in classifica alla 2^ tappa del GP Karate, e la qualificazione alla finale Nazionale per tutte le squadre presentatesi alle selezioni regionali.

I risultati individuali che hanno contribuito al primo posto in classifica del GP sono tantissimi, sia nel kata che nel kumite, per un totale di 12 ori, 8 argenti, 2 bronzi:



Giacomo Andretta: oro seniores -67 kg

Davide Andretta: oro seniores -60 kg e argento juniores -61 kg

Alessandro Gatto: oro seniores +94 kg

Giacomo Lucietti: argento seniores -84 kg

Andrea Pizziolo: argento seniores -75 kg

Alex Bortolotto: argento juniores -68 kg

Alice Belvini: oro juniores -48 kg e oro seniores -50kg

Anthea Ferro: oro juniores -59 kg e oro seniores -61 kg

Matteo Simionato: oro juniores -61 kg

Tommaso Mason: oro esordienti 45kg

Alessandro Casarin: oro esordienti 40kg

Francesca Ceron: argento seniores 50kg

Alessandra Dal Bello: bronzo 53kg gia-blu

Nicola Basso: argento 78kg cadetti

Riccardo Pan: oro 68kg esordienti gia-blu

Giada Peruzzi: bronzo juniores kata

Edoardo Graziotto: oro esordienti kata

Pietro Binotto: argento cadetti kata

Veronica Barichello: argento seniores kata



Ma grandi soddisfazioni arrivano anche e soprattutto dalla gara di selezione regionale, che permette di conquistare la partecipazione al Campionato Italiano a Lido di Ostia, il 24 e 25 novembre.

Il Germinal Karate, che ha visto qualificarsi tutte le squadre, sarà l'unica società a presentare la squadra di kata maschile sia giovanile che senior, nonché l'unica a presentare la squadra giovanile di kumite. Anche la squadra giovanile di kumite femminile ottiene il bronzo e si qualifica per la finale nazionale.



Questa volta a dare le maggiori soddisfazioni sono i maschi Assoluti, categoria nella quale la formazione Andretta, Pizziolo, Gatto, Righetto e Lucietti vince nettamente contro la formazione degli amici del TSKS di Belluno, e poi in finale contro la società di Cavarzere New Sporting Club.