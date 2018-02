Elezioni: il Rosatellum bis spiegato ai cittadini

TREVISO - In vista del voto per le elezioni politiche di domenica 4 marzo, la lista Treviso Civica organizza un incontro pubblico a palazzo dei Trecento per spiegare ai cittadini il funzionamento e le implicazione della nuova legge elettorale, nota come Rosatellum bis.



L'appuntamento "Attenzione alla scheda (e a ciò che viene dopo)” è in programma giovedì 1 marzo alle ore 21, a Palazzo dei Trecento. Relatori saranno Fabrizio Tonello, professore di Scienza Politica all’Università di Padova e autore di numerosi saggi, e Francesco Morosini, professore a contratto di Diritto Pubblico all’Università di Venezia ed editorialista del Gruppo L’Espresso – La Repubblica. Modera il presidente del consiglio comunale Franco Rosi, introduce il consigliere Sossio Vitale.



L'iniziativa rientra nella politica di Treviso Civica che, promuove attività e incontri "per rendere i cittadini attori più che spettatori delle scelte pubbliche, riaffermando il concetto che la “cosa pubblica” non è “cosa di nessuno” ma cosa di tutti”.