Elettrificazione della linea ferroviaria, disagi per pendolari e residenti

VITTORIO VENETO - Disagi per i pendolari e per i residenti durante i lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Ponte nelle Alpi. Problemi si sono registrati infatti per chi ha dovuto usufruire del servizio sostitutivo degli autobus, sopratutto per l’acquisto dei biglietti.

L’acquisto va fatto in stazione dei treni, nonostante le corriere partano dalla propria stazione.

Uno spostamento che in alcuni casi ha anche comportato la perdita del mezzo, che nel frattempo era partito per la destinazione prevista. Chi ha perso l’autobus, però, ha dovuto riacquistare un altro biglietto, questa volta valido per la tratta delle corriere, per recarsi alla stazione di Conegliano o Sacile.

La polemica si è alimentata sui social, dove sono arrivate lamentele anche per quanto riguarda la concessione – da parte del comune – dello sforamento dei limiti acustici per i lavori di elettrificazione. Tali limiti potranno essere superati nella fascia oraria compresa fra le 08.00 e le 19.00 durante il giorno e fra le 20.00 e le 06.00 durante la notte.