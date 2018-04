Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi è stato rieletto per un secondo mandato di quattro anni con il 97,08 per cento dei voti, ha annunciato il direttore dell'Autorità nazionale per le elezioni, Lasheen Ibrahim in una conferenza stampa al Cairo.

L'affluenza alle urne è stata del 41,05 per cento. Il voto si è svolto dal 26 al 28 marzo.