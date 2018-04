Economia, l'edilizia continua ad essere il settore più colpito. E calano i prestiti

ODERZO - Economia, importante incontro di una cinquantina di imprenditori mercoledì a Oderzo. Durante il quale è stata illustrata la situaizone economica attuale.



Nel 2017, i prestiti alle imprese in Veneto hanno registrato una contrazione significativa pari al 3,4% rispetto all’anno precedente. In totale sono stati elargiti prestiti per 81,2 mdl di euro.



Il più colpito il settore edile con –9,3%, seguono l’industria con –4,2% e i servizi con -1,5% (Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Banca d’Italia, Istat).



Ed è proprio Treviso la provincia veneta che ha subito la riduzione più importante: negli ultimi 6 anni l’erogazione è scesa del 35,1%, pari a -7,1 mld di euro (all’ultimo dato disponibile ad agosto 2017). "Sebbene in questi ultimi anni gli istituti bancari abbiano potuto beneficiare di importanti misure messe in campo dalla Bce - dice Luciano Furlanetto, presidente mandamentale della delegazione opitergina Confapi Oderzo - questi soldi faticano ad arrivare alle imprese.”



E senza banche, si sa, non si può fare economia: il loro ruolo rimane centrale per creare condizioni favorevoli alla ripresa in atto.



“Le imprese possono però agevolare loro stesse nel delicato processo dell’accesso al credito” afferma Nicola Zanon, direttore di Apindustria Venezia. “L’analisi di bilancio è uno strumento fondamentale per poter presentare all’istituto bancario un quadro fedele e completo delle politiche aziendali e decidere se concedere il finanziamento. Un’azienda, anche la più piccola, deve quindi padroneggiare questo strumento che è, oltretutto, valido per il controllo della propria attività”.



In secondo luogo, le aziende possono accedere a diverse altre opportunità derivanti dal Fondo POR FESR, dai fondi stanziati dal MISE in ambito Industria 4.0, piuttosto che dagli enti pubblici come il bando ISI INAIL. Di tutto questo si è discusso con le aziende opitergine durante l’evento APIncontra di mercoledì 18 aprile scorso al Primhotel di Oderzo (nella foto). Durante il seminario gratuito aperto a soci e non, Confapi Oderzo ha coinvolto esperti in controllo di gestione, fondi P.I.R., fideiussioni, finanziamenti ed agevolazioni. L’iniziativa è stata un’importante occasione di in-formazione e di confronto che fa capo alla pratica associativa di promozione a livello territoriale, di iniziative a supporto di imprenditori e professionisti.