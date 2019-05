Ecco il primo trattamento con un fitofarmaco nel vigneto vicino all'asilo

VITTORIO VENETO - L’annuncio del trattamento stamane, venerdì, non è passato inosservato ai genitori dei bambini che frequentano la scuola.

«Oggi la proprietà ha deciso di trattare – scrivono i genitori -. D’accordo, si tratta di un prodotto consentito in agricoltura biologica (Poltiglia Disperss il prodotto indicato nel cartello ndr), ma in barba alle ordinanze di sospensione dei lavori e di ripristino del terreno. Sostituendosi ai giudici del Tar hanno deciso che le loro ragioni vincono su tutto. È in gioco la credibilità delle istituzioni».

E domani, giorno in cui è stata fissata una gita dei bambini dell’asilo, la corriera non partirà dal parcheggio della scuola, vicino al vigneto, ma da un altro punto. «Non essendoci né una siepe, né una barriera che eviti l’effetto deriva, abbiamo voluto spostare il punto di partenza per tutelare la salute dei bambini e dei genitori» spiegano.