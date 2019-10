Ecco le tappe del Giro d'Italia: si passa anche per Conegliano e Valdobbiadene

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE - Il Giro d’Italia sale sul Muro. La notizia girava da qualche settimana, ma ora è ufficiale: la 103^ edizione della Corsa Rosa, in programma dal 9 al 31 maggio 2020, percorrerà anche la salita simbolo delle colline del Prosecco.



Gli organizzatori del Giro l’hanno annunciato pochi minuti fa, a Milano, in occasione della presentazione ufficiale di quella che è stata definita la “Corsa più dura del Mondo nel Paese più bello del Mondo”.



L’appuntamento con il Muro di Ca’ del Poggio è per sabato 23 maggio, alla fine della seconda settimana di corsa. La tappa sarà la numero 14 e avrà la fisionomia di una cronometro individuale. Partenza da Conegliano e arrivo a Valdobbiadene: le due “capitali” del Prosecco Docg unite da una sfida contro il tempo lunga 33,7 chilometri.



Il Muro di Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, arriverà dopo circa 6 chilometri di corsa: curve e controcurve tra i vigneti potranno fare subito la differenza.



Sarà una prima volta: il passaggio del Giro d’Italia nel cuore delle colline che pochi mesi fa, il 7 luglio 2019, sono state proclamate Patrimonio dell’Unesco. Ma, allo stesso tempo, sarà anche uno spettacolo ritrovato: il quinto passaggio della Corsa Rosa sul Muro di Ca’ del Poggio, dopo gli applausi ricevuti nel 2009, 2013, 2014 e 2017.



Il Muro di Ca’ del Poggio - unica salita ufficialmente certificata dalla Federazione ciclistica italiana, gemellata dal 2016 con il Muro di Grammont e dal 2018 con il Mur-de-Bretagne - ha caratteristiche uniche.

Si sviluppa per poco più di un chilometro su strada interamente asfaltata, con pendenza media del 15% e punte del 19%. E’ uno strappo deciso, quasi violento, che si candida ad essere tra i momenti più spettacolari del Giro d’Italia 2020.

Ecco tutte le tappe del Giro:

- 1/a tappa sabato 9 maggio: Budapest-Budapest, 8,6 km, cronometro individuale.

- 2/a tappa domenica 10 maggio: Budapest-Gyor, 195 km, pianeggiante.

- 3/a tappa lunedì 11 maggio: Székesfhérvàr-Nagykanizsa, 204 km, pianeggiante. -

4/a tappa martedì 12 maggio: Monreale-Agrigento, 136 km, media montagna.

- 5/a tappa mercoledì 13 maggio: Enna-Etna (Piano Provenzana), 150 km, alta montagna.

- 6/a tappa giovedì 14 maggio: Catania-Villafranca Tirrena, 138 km, pianeggiante.

- 7/a tappa venerdì 15 maggio: Mileto-Camigliatello Silano, 223 km, media montagna.

- 8/a tappa sabato 16 maggio: Castrovillari-Brindisi 216 km, pianeggiante.

- 9/a tappa domenica 17 maggio: Giovinazzo-Vieste, 198 km, media montagna.

- 10/a tappa martedì 19 maggio: San Salvo-Tortoreto Lido, 212 km, media montagna.

- 11/a tappa mercoledì 20 maggio: Porto Sant'Elpidio-Rimini, 181 km, pianeggiante.

- 12/a tappa giovedì 21 maggio: Cesenatico-Cesenatico, 205 km, media montagna.

- 13/a tappa venerdì 22 maggio: Cervia-Monselice, 190 km, media montagna.

- 14/a tappa sabato 23 maggio: Conegliano-Valdobbiadene, 33.7 km, cronometro individuale.

- 15/a tappa domenica 24 maggio: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 183 km, alta montagna.

- 16/a tappa martedì 26 maggio: Udine-San Daniele del Friuli, 228 km, media montagna.

- 17/a tappa mercoledì 27 maggio: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 202 km, alta montagna.

- 18/a tappa giovedì 28 maggio: Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), 209 km, alta montagna.

- 19/a tappa venerdì 29 maggio: Morbegno-Asti, 251 km, pianeggiante.

- 20/a tappa sabato 30 maggio: Alba-Sestriere, 200 km, alta montagna.

- 21/a tappa domenica 31 maggio: Cernusco sul Naviglio-Milano, 16.5 km, cronometro individuale.