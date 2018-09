Ecco i finalisti di "VideoinVersi"

ODERZO - In occasione della 75a Mostra del Cinema (all'interno dello spazio della Regione del Veneto all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia), Oderzo Cultura ha presentato i 7 finalisti del concorso che premierà il miglior video ispirato ai versi di Giacomo Leopardi.



Ecco i finalisti.



Sezione giovani (dai 16 ai 26 anni):



"Muti occhi" di Irene Del Maestro – Filettole (PI)

"La quiete dopo la tempesta" di Carlotta Marricco – Aosta

"Un amore impossibile" di Filippo Zorzetto – Prata (PN)





Sezione adulti (dai 27 anni):



"Canto e coraggio" di Walter Criscuoli – Gemona del Friuli (UD)

"La vita solitaria" di Ugo D'Eramo - Milano

"Alla luna" di Alessia Duranti - Arezzo

"A se stesso" di Valentina Veronesi - Soave di Porto Mantovano (MN)



Sono intervenuti il vice-presidente di Oderzo Cultura, Giovanni Battista Lorenzon, il presidente del Consiglio comunale di Oderzo, Laura Vettor, e l'assessore alla Cultura del Comune di Recanati, Rita Soccio.



Ai concorrenti era stato chiesto di realizzare un video ispirandosi ai versi di Leopardi, lasciando agli autori massima libertà tecnica e stilistica: «La selezione è stata fatta secondo criteri standard, ma abbiamo anche tenuto conto dell'aspetto emozionale, bravi soprattutto i giovani che hanno colto lo spirito del concorso - spiega Manlio Piva, docente di didattica multimediale all'Università di Padova, che ha presiede la Giuria del premio - . Rileggere la letteratura e in particolare la poesia, dandole nuova vitalità attraverso il linguaggio odierno, quello video-multimediale».



Presenti all'appuntamento dei video finalisti anche due componenti della Giuria: la dott.ssa Mariacristina Calogero e l'artista videomaker Andrea Princivalli.



Il prossimo appuntamento con il concorso VIDEOinVersi sarà martedi 16 ottobre, presso palazzo Foscolo a Oderzo, quando verranno proclamati i vincitori, uno per la sezione giovani e uno per quella degli adulti, per i quali è offerto un soggiorno nella terra che tanta poesie ha ispirato, quella di Recanati.