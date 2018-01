Duemila euro per far saltare ad una paziente la lista d'attesa: il medico si difende

VENEZIA - Esce allo scoperto in prima persona uno dei medici che sarebbe accusato, in Veneto, di presunte bustarelle per far 'saltare' code, come denunciato dalla trasmissione Petrolio cui ha fatto seguito un esposto del Governatore Luca Zaia.



A parlare il professor Pietro Litta ginecologo che esercita a Padova che, ai quotidiani locali, racconta la propria versione dei fatto chiamandosi fuori da ogni ipotesi di reato o colpa.



"Il colloquio con la signora - dice Litta - è avvenuto qualche settimana fa nel mio ambulatorio privato. Mi ha esposto il suo problema, la sua fretta nell'eseguire l'intervento. Nemmeno in ambulatorio - riferisce su dove sia proseguito il colloquio - ma per le scale, ci siamo detti che avrei potuto eseguire la piccola operazione nella clinica Cittàgiardino mettendoci d'accordo sul costo".



"Da dozzinante in Azienda ospedaliera - prosegue - avrebbe pagato 8mila euro per farsi operare da me. Questo prevede il tariffario aziendale". "Siccome aveva tanta fretta - precisa - le ho detto che avrebbe potuto farlo per 2mila euro. In clinica privata, ovviamente". Litta ripete più volte che non c'è alcun mistero sul suo operato avvenuto tutto in ambito privato e "tra l'altro non se n'è fatto nulla - precisa -. Quella conversazione, per andare incontro a una paziente che mi aveva fatto una precisa richiesta, è morta lì".