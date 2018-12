Due weekend dedicati alle Festa del Radicchio

CASTELFRANCO – Castelfranco pronta a festeggiare come da tradizione il suo prodotto gastronomico più rappresentativo: il Radicchio Variegato. La “Festa del Radicchio Variegato di Castelfranco Veneto”, organizzata da Pro Loco e Comune, quest’anno si svolgerà in due weekend, il prossimo e quello successivo.

Sabato sera ci sarà una cena al Terrazza Roma, mentre domenica 9 dicembre, appuntamento in piazza Giorgione, dalle 9 alle 19, con mostra mercato, show cooking e laboratori di cucina per bambini. Per l’occasione quattro cuochi castellani prepareranno piatti a base di radicchio.

La location del secondo weekend, da venerdì 14 a lunedì 17 dicembre, sarà invece piazzetta 24 Maggio. Qui ci sarà la partecipazione dei Ristoranti del Radicchio ed è previsto anche il “Radicchio Spritz”, dalle 18.

La premiazione dei migliori produttori castellani di Radicchio Variegato si terrà domenica 16 dicembre.