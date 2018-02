Due uomini, una serra e 112 Kg di marijuana: maxi sequestro nel padovano

PADOVA - I carabinieri del comando provinciale di Padova hanno fatto irruzione in un casolare isolato a Codevigo, in località Castelcaro (Padova), all'interno del quale hanno trovato una serra con 112 kg di marijuana, per un valore di circa un milione di euro. Nell'immobile, fatiscente, hanno trovato e arrestato due cittadini cinesi di 28 e 63 anni, entrambi senza fissa dimora.

Le indagini sono partite quando, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell'aliquota di Piove di Sacco ha notato il vecchio casolare, con le finestre sempre chiuse, da cui due uomini uscivano con fare sospetto. Dalle pareti laterali, poi, hanno notato provenire alcuni cavi elettrici. Avvicinandosi, hanno avvertito un forte odore di marijuana. Ieri mattina, così, hanno fatto irruzione nel casolare e qui hanno trovato una serra organizzata per tutte le fasi della coltivazione. Hanno subito bloccato uno dei due sospettati, e poi hanno trovato l'altro nascosto in un'intercapedine.

I due avevano predisposto impianti di areazione, illuminazione e riscaldamento con lampade a led fluorescenti. Una volta maturata, la marijuana veniva conservata in sacchi. Al termine della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 112 kg di marijuana in diverse fasi di essiccazione, 767 piante di cannabis di varie dimensioni, 133 lampade e materiale per il confezionamento della droga. I due cinesi sono stati arrestati per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Gli inquirenti ritengono che facciano parte di un'organizzazione più ampia.

Foto d'archivio