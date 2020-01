Due struzzi a spasso per le calli di Venezia, multati i proprietari

VENEZIA - Due struzzi australiani a passeggio tra le calli di Venezia: è accaduto oggi nei pressi del Ponte delle Guglie, a poca distanza dalla stazione ferroviaria.

La Polizia municipale, dopo essere stata allertata da decine di telefonate di residenti che chiedevano conto degli 'ospiti' pennuti incrociati per strada, ha multato i due proprietari per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali.

Alle due persone, di origine slovena e appartenenti ad un circo che in questi giorni si trova a San Donà di Piave, è stato applicato anche il daspo urbano. Accertamenti sono in corso da parte di Trenitalia per capire le modalità di trasporto degli struzzi in treno da San Donà di Piave a Venezia e ritorno.