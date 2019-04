Due Rocche, il re è Geronazzo

CORNUDA - Fango e passione, panorami e fatica. E poi tanti campioni, un concentrato di stelle mai viste, tutte assieme, sui sentieri tra Cornuda e Asolo.



Per la 48^ edizione la Duerocche indossa l’abito delle giornate migliori. Il podio della 48 chilometri, la gara più dura, sofferenza allo stato puro, è stato monopolizzato dagli atleti trevigiani. Ivan Geronazzo, classe 1971, originario di Valdobbiadene, ma residente a Solighetto, ha chiuso in 4h22’19”, precedendo altri due atleti di Marca.



L’argento è finito al collo della novità Alberto Garbujo (4h26’03”), di Caerano San Marco, portacolori della società organizzatrice, alla prima prova lunga della carriera. Terzo il valdobbiadenese Mirko Miotto (4h28’16”). Probabilmente decisivo per la definizione del podio, l’errore di percorso che ha coinvolto, poco prima del 20° chilometro di gara, due tra i favoriti, Matteo Pigoni, il re della Duerocche 2017, e Francesco Trenti, in quel momento leader della corsa davanti a Geronazzo. La loro prova è finita lì, e Ivan non ha più incontrato ostacoli sulla strada della vittoria. La veronese Anna Conti si è imposta nella gara femminile in 5h09’30”: è arrivata sul traguardo tenendo per mano il figlio Rudy.



Lontane le rivali: la seconda classificata, Alessandra Olivi, ha chiuso in 5h26’22”. Terza, in 5h30’52”, la regina del Monte Bianco, Francesca Canepa, ambasciatrice del Team Scarpa, azienda del territorio da anni partner della Duerocche, rappresentata a Cornuda dall’amministratore delegato Diego Bolzonello. L’unica italiana ad aver vinto, nel 2018, il mitico Ultra-Trail du Mont-Blanc, ha speso elogi per l’organizzazione: “Una bellissima gara, con panorami da lasciare a bocca aperta e boschi che non ho mai visto altrove. Non mi aspettavo di salire sul podio: tra pochi giorni parto per la Cina, dove mi attende una 100 chilometri. Sono contenta, la forma sta crescendo”. La mattinata della Duerocche si era aperta con le vittorie di Gil Pintarelli (Val di Sole Running Team) e Silvia Rampazzo (Tornado) sul traguardo della 21 chilometri. Il trentino Pintarelli, una delle stelle del trail azzurro, ha dominato la prova maschile, fermando il cronometro a 1h43’42”. La sua è stata una corsa in solitaria sin dai primi chilometri, con Cristian Sommariva (Scarpa Team) vanamente ad inseguire (1h45’39”). Terzo il trevigiano Roberto Fregona (1h46’44”), campioncino di casa (abita nella vicina Castelli di Monfumo), al primo podio nella gara vinta per dieci volte dal papà Lucio, questa volta finito alle spalle per una manciata di secondi (1h47’08”). “Chiamiamolo pure passaggio di consegne – ha commentato Lucio Fregona, classe 1964, gloria della corsa in montagna azzurra (iridato a Edimburgo 1995) -.



A 23 anni, Roberto è pronto per il salto di qualità. Il risultato della Duerocche lo dimostra. Abbiamo corso insieme per gran parte della gara, poi nel finale ho preferito rallentare perché non sono al meglio della forma. Speriamo che il podio di Roberto sia solo il primo di una lunga serie. Lo merita, per l’impegno che ci mette”. La veneziana Silvia Rampazzo, iridata 2017 di corsa in montagna long distance, in preparazione per i Mondiali di trail che si terranno l’8 giugno a Miranda do Corvo (Portogallo), ha bissato il successo dell’anno scorso, chiudendo in 1h48’51”. Argento per Tiziana Di Sessa (2h15’46”), bronzo per Tiziana Casali (2h17’12”).



I giovanissimi Aymen Elaamrani e Isabel Zandonà sono stati i più veloci nella prova sui 6 chilometri a carattere non competitivo.



Eros Botter e Anna Ferrazza si sono invece messi tutti alle spalle nella 12 chilometri. Risparmiata dal maltempo, e anzi a lungo riscaldata da un bel sole, la Duerocche 2019 ha registrato oltre 5000 iscritti, che non si sono lasciati intimorire dal tanto fango presente sui sentieri, a causa della pioggia caduta negli ultimi giorni. Tra loro anche l’ex ginnasta Igor Cassina, oro olimpico nella sbarra ad Atene 2004, impegnato, senza badare al cronometro, sui 12 chilometri. “Corro da due anni, conoscevo la Duerocche solo di fama – ha spiegato Igor, accompagnato dalla fidanzata trevigiana, Valentina -. Mi sono divertito molto.



La ginnastica mi ha dato tantissimo, ed è ancora uno sport a cui penso ogni giorno, ma il senso di libertà che mi offre la corsa non ha eguali. Alla Duerocche è il massimo”. E’ stata una grande festa, lunga complessivamente 101 chilometri, che ha compreso anche la Passeggiata Storica di 14 chilometri, dedicata agli appassionati del nordic walking, con tragitto da Asolo a Cornuda. Mentre si avvia al mezzo secolo di vita (da festeggiare nel 2021), la Duerocche resta un evento imperdibile per tantissimi runners, di ogni livello e ambizione. Appuntamento al 25 aprile 2020. Con una garanzia: sulle colline trevigiane sarà ancora spettacolo.



CLASSIFICHE. UOMINI. 48 km trail: 1. Ivan Geronazzo (Team Hoka) 4h22’19”, 2. Alberto Garbujo (Duerocche Asd) 4h26’03”, 3. Mirko Miotto (Tornado) 4h28’16”, 4. Stefano Baggio (Emme Running Team) 4h43’13”, 5. Andrea Torresan (Tornado) 4h45’21”, 6. Marco Piccin (Gs Mercuryus) 4h46’55”, 7. Giovanni Canzi (ZeroD+ Trail Team) 5h05’11”, 8. Ronny Bandiera (Nervesa Runners) 5h05’32”, 9. Daniele Piccoli 5h05’52”, 10. Manuel Perin (Nervesa Runners) 5h11’33”. 21 km trail: 1. Gil Pintarelli (Val di Sole Running Team) 1h43’42”, 2. Cristian Sommariva (Scarpa Team) 1h45’39”, 3. Roberto Fregona (Gs Astra Quero) 1h46’44”, 4. Lucio Fregona (Gs Astra Quero) 1h47’08”, 5. Alessio Camilli 1h48’18”, 6. Klajdi Jaupaj 1h49’05”, 7. Samuele Toscan (Duerocche Ambassadors) 1h50’03”, 8. Andrea Bellon (Emme Running Team) 1h51’43”, 9. Luca Mosena 1h52’26”, 10. Manuel De Zan (Scarpa Team) 1h54’23”.



DONNE.



48 km trail: 1. Anna Conti 5h09’30”, 2. Alessandra Olivi 5h26’22”, 3. Francesca Canepa (Scarpa Team) 5h30’52”, 4. Lara Bailo (Asd Scarpe Bianche) 5h53’07”, 5. Laura De Cian 5h59’00”, 6. Elisabetta Lenotti (Verona Trails Runners) 6h01’02”, 7. Natalia Mateos Aparicio (Cimavilla Running Team) 6h12’27”, 8. Fabia Gallina 6h14’26”, 9. Sabrina Signori (Asd Scarpe Bianche) 6h14’26”, 10. Silvia Carobolante 6h21’41”. 21 km trail: 1. Silvia Rampazzo (Tornado) 1h48’51”, 2. Tiziana Di Sessa 2h15’46”, 3. Tiziana Casali (Maratona delle Città del Vino) 2h17’12”, 4. Giada Pizzol 2h22’59”, 5. Mariateresa Gasparini 2h27’36”, 6. Silvana Pauletto (Atl. Valdobbiadene Gsa) 2h27’48”, 7. Marta Purinan (Gs Aquile Friulane) 2h28’16”, 8. Stefania Possamai (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 2h28’46”, 9. Lauren Irwin 2h29’43”, 10. Michela Biacca 2h32’16”.