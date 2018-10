Due comunità in lutto per Maria Sartorel

MONASTIER - Due comunità in lutto, San Donà di Piave e Monastier. È mancata ieri mattina Maria Sartorel, vedova di Giuseppe Geretto e mamma di Paolo, Giorgio (Virginio) e Gabriele Geretto amministratore delegato del gruppo Sogedin SpA che gestisce la Casa di Cura Giovanni XXIII, il Centro Servizi Villa delle Magnolie e il Park Hotel Villa Fiorita di Monastier.



La notizia del lutto che ha colpito la famiglia Geretto, molto conosciuta in tutto il Veneto ma soprattutto nel territorio sandonatese dove la signora Maria era nata e viveva, ha destato profondo cordoglio soprattutto tra i dipendenti del gruppo Sogedin che hanno da subito dimostrato la propria vicinanza a Gabriele Geretto e ai suoi fratelli.



La signora Maria, nata il 10 settembre del 1921, aveva da poco festeggiato con i figli, nipoti e i pronipoti il suo novantasettesimo compleanno. Una donna amata da tutti per la sua simpatia e dote dell’umorismo ma anche dalla forte umanità e dal profondo senso della famiglia. Amava passare il tempo con i figli e i nipoti ma soprattutto con i suoi pronipoti che la adoravano.



"Nonna Maria ci ha insegnato molto. Il valore dell'amore, il senso del dovere e della famiglia. La porteremo per sempre nel nostro cuore. Come porteremo nel cuore le parole e il suo sorriso che ci ha donato fino a poche ore prima di lasciarci" dicono i nipoti.



Cordoglio e vicinanza è stata espressa dall'intero consiglio di amministrazione di Sogedin e da tutti i cognati e cognate.



I funerali di Maria Sartorel in Geretto si svolgeranno martedì 9 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa Santa Maria Assunta di Monastier. Lunedì alle 19 rosario in suffragio nella Chiesetta della Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier.