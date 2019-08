Droga: marito e moglie spacciavano eroina a Mestre, arrestati

I Carabinieri di Mestre, durante un'operazione antidroga, hanno arrestato per traffico di stupefacenti due persone: un tunisino ed una italiana, marito e moglie. I due - trovati in possesso di 130 grammi di eroina, di 1.600 euro in contati, e di 50 euro falsi - avevano fatto base in un appartamento nella zona di via Piave.

Dopo un attento lavoro di osservazione e monitoraggio i militari sono intervenuti bloccando i due. Il modus operandi dei due, ricostruito dai Carabinieri, prevedeva che la donna stesse in casa a raccogliere gli ordinativi di stupefacente mentre il marito, con una bicicletta, provvedeva agli incontri per la consegna e i relativi pagamenti.