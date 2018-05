Droga e botte ai figli piccoli, indagata coppia veneta

Sono stati tolti ai genitori e messi in una struttura protetta i due bambini figli di una coppia indagata dai carabinieri per maltrattamenti e per aver sottoposto i figlioletti, da quando avevano meno di un anno, al contatto con la droga. La coppia di Monselice, sarà ora giudicata dal Gup di Padova.

I due genitori, abituali assuntori di stupefacenti, avrebbero esposto in più occasioni un figlio al contatto con la droga. L'altro, il più piccolo, quando piangeva veniva scosso con forza, tanto da farlo finire in ospedale, e proprio in quell'occasione nel 2012, i medici del pronto soccorso di Monselice avrebbero riscontrato fratture ed ematomi, tanto da denunciare la vicenda ai carabinieri, che su delega della procura padovana, avevano indagato la coppia arrivando alle conclusioni che hanno portato ora al loro giudizio davanti al Gup Giorgio Falcone.