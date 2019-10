Il 'dramma' dell'interprete all'incontro Mattarella-Trump

Non è passata inosservata la faccia dell'interprete durante l'incontro a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sguardo perplesso, a tratti drammatico, mentre prende appunti sul taccuino è diventato virale sui social, dove, dopo essere stato condiviso dall'account Twitter 'The Recount', ha ottenuto oltre 30mila like e un milione e mezzo di visualizzazioni.



Un'espressione, quella della traduttrice, che ha scatenato anche gli utenti: "Una donna un mito, l'interprete italiana di Mattarella di fronte (anzi dietro) Trump e i suoi sever impazziti" scrive un utente su Twitter. "Non serve ascoltare le parole di Trump - cinguetta un altro -. Serve guardare le facce di Mattarella e dell'interprete. Dicono tutto". E ancora: "Siamo tutti la faccia dell'interprete".