"Dovresti smettere di bere Prosecco per motivi etici?": lo chiede il The Guardian

CONEGLIANO - “Dovresti smettere di bere Prosecco per ragioni etiche?”: se lo chiede il quotidiano inglese The Guardian, in un articolo scritto da Adam Vaughan.

La questione riguarda il consumo di suolo: l’articolo fa riferimento ad una ricerca dell’università di Padova, dove si scopre che – citiamo il quotidiano londinese - “tre quarti del consumo di suolo nelle colline dell’area di produzione vinicola in Veneto è il risultato della produzione del Prosecco”.

Nell’articolo si riporta che ogni anno vengono consumate 400 tonnellate di suolo, cioè 4,4 kg di suolo per ciascuna delle 90 milioni di bottiglie di Prosecco prodotte nell’area ogni anno. “Questo tasso di perdita di suolo è insostenibile”: così dice l’esperto, il professor Chris Collins, nell’articolo del The Guardian. “Dovremmo smettere di berlo?” chiede l’intervistatore.

“No – risponde Collins – dovremmo gestire meglio i nostri vigneti”. Secondo l’esperto, il consumo di suolo potrebbe essere ridotto di tre volte piantando siepi ed erba nelle coltivazioni.