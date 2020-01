"Dove sono i reperti?": Vittorio Veneto è in attesa di vedere quel patrimonio storico "bloccato"

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto è in attesa di vedere i "suoi" reperti. E’ una vicenda che risale a circa 30 anni fa, quella del ritrovamento dei reperti archeologici sulla cima del Monte Altare, ad opera del Gruppo Archeologico Cenedese. Si tratta di alcuni bronzetti raffiguranti guerrieri, di alcune foglioline d’oro, di fibule, di monete e delle cosiddette “sortes”, tavolette con dei numeri incisi utilizzate per le divinazioni.

Per circa un migliaio di anni il Monte Altare fu un luogo di culto, secondo alcuni il più importante santuario in Italia dedito alla cleromanzia.

“Tutto questo materiale a suo tempo è stato acquisito dalla Sovrintendenza, con la clausola che sarebbe ritornato a casa quando l’amministrazione vittoriese avesse predisposto un’adeguata sala museale – dichiara Michele Bastanzetti del Sac -. Ebbene, in trent’anni le giunte vittoriesi succedutesi non sono riuscite a garantire il ritorno di questi reperti, che sono una pietra miliare della nostra storia ed identità”. Ma quando potranno essere esposti questi reperti? Perché non tornano a Vittorio Veneto? Bastanzetti si è chiesto anche dove siano finiti, fisicamente, questi oggetti.

“C’è un comitato scientifico di archeologi che ha fatto tutto un lavoro di catalogazione dei reperti – spiega l’assessore alla cultura Antonella Uliana -. Ora è tutto bloccato dalla Sovrintendenza”.

Già, ma qual è il motivo di questo impasse? “C’è una questione relativa alla struttura del Museo del Cenedese, nella sua sezione archeologica – continua l’esponente della giunta -. Una questione che riguarda, per esempio, l’impianto di sicurezza. Io spero si possa aprire la sezione, quando saranno stati risolti questi aspetti”.