Il dottor Mario Varrese va in pensione

MOGLIANO - Il 30 aprile cessa l’attività, a Mogliano Veneto, il dottor Mario Varrese.



Gli assistiti stanno ricevendo le lettere relative alla cessazione in questi giorni: la scelta del nuovo medico potrà essere effettuata tra quelli disponibili nei rispettivi ambiti territoriali costituiti, oltre che dal comune di Mogliano, anche dai Comuni di Casier, Casale sul Sile, Praganziol e Zero Branco.



Gli assistiti potranno effettuare la scelta di un nuovo medico, tra quelli disponibili nell'ambito territoriale, effettuando la richiesta on line oppure recandosi al Distretto (dal 1° aprile si è inserito nel comune di Mogliano Veneto un nuovo medico).