I dossi stradali rimessi a nuovo dopo le polemiche

CASTELFRANCO VENETO – Il comune di Castelfranco Veneto non ha perso tempo. Dopo le numerose segnalazioni nei giorni scorsi da parte dei cittadini, di cui vi abbiamo dato conto in un ampio articolo (link) ora la Municipalità è corsa ai ripari, perlomeno nel quartiere Valsugana.



“I dossi del quartiere Valsugana, tra ieri e oggi, sono stati riparati – commenta una residente -: le gomme di tante auto e la mia schiena ringraziano. Ringrazio anche chi ha sollevato il problema dossi”. Sicuramente c’è lo “zampino” dell’attento consigliere comunale di maggioranza Michael Didoné che va riconosciuto si prodiga in questi casi sollecitando gli uffici preposti.



Ora resta da capire se analogamente sono stati programmati interventi anche per gli altri dossi di cui i cittadini non sono contenti, in particolare le ultime istallazioni che molti lamentano essere troppo alte e quindi pericolose anche se superate a velocità limitata.