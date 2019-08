Dorian terrorizza la Florida

Dorian si dirige a tutta velocità verso la Florida. L'uragano potrebbe atterrare come categoria 4 tra domenica e lunedì con venti di circa 130 chilometri l'ora. In tutte le contee della Florida è stato dichiarato lo stato di emergenza per quello che, secondo il meteorologo della 'Cnn', Brandon Miller, si prepara ad essere l'uragano più forte della stagione.

Dorian, attualmente di categoria 2, dopo aver attraversato Porto Rico e le Isole Vergini si sta muovendo verso Nord-Ovest. In Florida, i funzionari, incluso il governatore, hanno esortato la popolazione a fare scorta di cibo e medicine per una settimana. Gli abitanti che vivono lungo la costa hanno fatto razzia di viveri, benzina e pannelli di legno. I supermercati sono stati letteralmente presi d'assalto e le foto che circolano in queste ore mostrano interi scaffali vuoti e code lunghissime nelle stazioni di servizio.

A causa dell'emergenza Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Polonia, dove era atteso questo weekend. "Per assicurare che tutte le risorse del governo federale siano focalizzate sulla tempesta in arrivo, ho deciso di mandare al mio posto il vice presidente Mike Pence", ha annunciato il presidente americano. Ma secondo il Washington post, Trump non era mai stato entusiasta del viaggio e il suo staff aveva cominciato a discutere della sua cancellazione già dall'inizio della settimana. Appena tornato dal G7 di Biarritz, il capo della Casa Bianca doveva nuovamente attraversare l'Atlantico per partecipare alle commemorazioni in Polonia per il 70esimo anniversario dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Ma diversi segnali indicavano che non ci fosse molto "entusiasmo". Già ad agosto Trump aveva incredibilmente cancellato la seconda tappa del suo viaggio, in Danimarca, dopo il rifiuto di Copenaghen a discutere "l'assurda" pretesa di comprare la Groenlandia. Poi era saltata anche la sua prevista visita in una base militare in Polonia che ospita militari di Varsavia e Washington, che faceva inizialmente parte del programma ufficiale. Quanto alla Florida, va ricordato che Trump vi possiede la sua residenza di Mar-a-Lago e tre resort, fra cui il Doral di Miami dove potrebbe ospitare il prossimo G7.