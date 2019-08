Da tempesta tropicale a uragano di categoria 1: Dorian si rafforza e, con venti fino a 110 chilometri all'ora, si dirige verso le Isole Vergini. Lo ha reso noto l'amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (Noaa), secondo cui è stata diramata l'allerta per le isole di Vieques e Culebra, per le isole Vergini americane e per quelle britanniche, dove l'uragano potrebbe abbattersi nelle prossime 6-12 ore.