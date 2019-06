Dopo 32 anni se ne va in pensione un'istituzione a Motta di Livenza, il sindaco-professoressa Toffolon

MOTTA DI LIVENZA - Sabato, per l’ultima volta, ha salutato i colleghi prima di lasciare per sempre l’insegnamento.



Dal 1987 al 2019 la professoressa Ada Toffolon ha insegnato lettere a centinaia di studenti del comprensorio opitergino-mottense che lo scorso fine settimana ha idealmente ricordato nel suo discorso di congedo al termine dell’ultimo collegio docenti del corrente anno scolastico.



«Confesso di essere un po’ emozionata - ha detto nel suo discorso di congedo - e soprattutto lo sono stata alla fine dell’anno scolastico quando l’ho riferito ai ragazzi».



Quando l’Itis di Motta era sede staccata dell’istituto Fermi di Treviso, la professoressa Toffolon ha ricoperto il ruolo di addetta alla vigilanza. A seguire, correva il 1999, con l’accorpamento di Liceo scientifico e Istituto tecnico nel neonato ISISS Scarpa, ricoprì il ruolo di referente di indirizzo fino al 2010, seguendo in particolare tutte le attività di orientamento della scuola che hanno condotto l’istituto a crescere in modo significativo.



Negli ultimi cinque anni ha saputo coniugare il suo ruolo di insegnante a quello di sindaco nel vicino comune di Annone Veneto, in provincia di Venezia.