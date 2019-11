Donna travolta e uccisa da un' auto pirata, è caccia alla Fiat Punto

CASTELFRANCO - Tragedia ieri sera attorno alle 17.45 in via dei Carpani a Castelfranco. Graziella Geremia, 74 anni residente a Rossano Veneto, si trovava con la figlia a piedi nella via, quando è stata investita da un auto. Graziella è stata falciata. L’urto è stato così violento da farla volare per diversi metri. L’auto, una Fiat Punto guidata probabilmente da una donna secondo un testimone, non si è fermata ed ha proseguito la sua folle corsa.

Immediata la chiamata al 118, ma per Graziella non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. La figlia invece è stata trasportata in ospedale, dove le è stata riscontrata una frattura al naso ed ecchimosi varie. Profondo il dolore dei figli che si sono visti strappare la vita della madre in modo così tragico. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e per raccogliere i detriti, tra cui uno specchietto, appartenenti all’auto pirata utili per risalire all’identità del colpevole. Ci sono anche due telecamere di videosorveglianza in zona che sono state acquisite dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione la Fiat Punto si trovava in fase di sorpasso quando ha investito Graziella che stava attraversando la strada con la figlia.

Gli agenti della Polstrada invitano il pirata a costituirsi. Mentre oggi alle 11.30 si terrà una manifestazione davanti al municipio per chiedere maggiori tutele per i cittadini.