La donna più anziana del Veneto ha festeggiato il compleanno: ha 115 anni

Ha spento ieri 115 candeline la nonnina più anziana originaria di Puglia ma residente in Veneto, la signora Francesca De Ruvo. Nonna Francesca è nata il 30 dicembre 1903, nella fiorente età giolittiana quando la lira faceva aggio sull’oro.

Testimone oculare degli orrori e delle persecuzioni della Seconda Guerra Mondiale, riuscì a salvarsi anche se durante quegli anni perde alcuni familiari ed amici deportati dai nazisti. Seconda di cinque figli, iniziò giovanissima a lavorare come sarta, prima a Bari poi a Padova dove si trasferisce subito dopo la Guerra.

Una vita passata tra il lavoro e gli affetti di famiglia, i figli, le sorelle, i nipoti e poi i figli di questi, mai troppe sigarette o altro vizio, pasti leggeri accompagnati da un solo bicchiere di vino al giorno l’hanno portata a trascorrere i decenni senza mai una seria e compromettente patologia.

Negli anni ’90 si trasferisce per un breve periodo negli USA nel Massachusetts con alcuni membri della famiglia. E’ stata una delle poche donne, oggi ancora in vita, a votare al Referendum per la Monarchia in quanto molto legata alla figura del Re. E’ una grande tifosa della Nazionale Italiana di Calcio.

A dare notizia dell’evento festoso l’Associazione Italiana Risparmiatori della quale la donna è socia onoraria. Ieri è stata festeggiata da una grande famiglia allargata.