Donna chiusa fuori casa nel terrazzino al sesto piano dal figlio di 3 anni, i due erano a casa da soli

Paura ieri per una mamma, la donna è stata chiusa nel terrazzo di casa dal figlio di 3 anni. La famiglia vive al sesto piano di un condominio a Padova. I due erano a casa da soli quando, forse in un momento di gioco, il bambino ha deciso di chiudere fuori la madre. Il piccolo, probabilmente preso dal panico, non è riuscito ad aprire la porta alla madre disperata.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento e a liberare la donna che ha potuto riabbracciare il piccolo.