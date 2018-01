Donna 31enne droga, stupra e sodomizza ragazzino 13enne

Aveva perso da poco il marito. Un uomo che diceva di amare tantissimo. E dopo aver scritto su Facebook quanto aveva amato il marito e quanto ogni giorno pensasse a lui, ha abusato di un 13enne. Non senza prima drogarlo e ubriacarlo.

E’ stata arrestata per abuso su minore, J.R.I., 31enne dell’Alabama colta in flagrante, stando a quanto riporta la stampa locale, mentre faceva sesso con il figlio di un’amica. La donna avrebbe invitato il ragazzino a casa, gli avrebbe fatto bere alcol e consumare altre sostanze, e poi avrebbe fatto sesso sadomaso con lui. Più di una volta.

E avrebbe forse continuato se non fosse stata colta in flagrante da una persona entrata in casa della donna proprio mentre questa abusava del 13enne.