Doniamo un farmaco a chi ne ha più bisogno

TREVISO - Anche quest’anno a Treviso torna la “Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco”. Sabato 9 febbraio nelle farmacie della Marca che aderiscono all’iniziativa, che esporranno l'apposito locandina, si potranno acquistare e donare farmaci di automedicazione, che verranno destinati alle persone bisognose ed in stato di difficoltà economica.



Le medicine raccolte nella giornata di sabato saranno poi consegnate a 135 enti caritativi presenti in Veneto, che i responsabili del Banco hanno contattato in precedenza per conoscere le esigenze specifiche delle persone assistite. ““Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi” è lo slogan della diciannovesima giornata, organizzata dal Banco farmaceutico onlus che coinvolgerà oltre 450 farmacie in 220 comuni del Veneto e oltre 14mila volontari.



La distribuzione sarà fatta su base provinciale: tutti i farmaci raccolti in una determinata provincia andranno infatti ad aiutare persone bisognose di quella stessa provincia. “I farmacisti – ha sottolineato Alberto Fontanesi, presidente di Federfarma Veneto – non sono solo promotori ma i primi coinvolti in questa operazione benefica. In questo sabato mettono a disposizione gratuitamente loro stessi ed il personale delle farmacie e non guadagnano nulla. Per aderire all’iniziativa, solo nella nostra regione versano complessivamente circa 70.000 euro”.



L’anno scorso, grazie ai risultati della Giornata di Raccolta del Farmaco, sono state raccolte in Veneto 32.230 confezioni di farmaci, grazie ai quali sono state aiutate 50mila persone bisognose residenti nella Regione.