Don Giuliano, sacerdote veneto, si è sposato con Pablo. Il vescovo: "Molto triste"

Un sacerdote della montagna veronese si unisce in matrimonio con un compagno, in Spagna, ma per la Curia scaligera risulta ancora prete. La vicenda - riportata oggi dai quotidiani locali - vede come protagonista don Giuliano Costalunga, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia di Selva di Progno, sui Monti Lessini.

Le nozze sono state celebrate in aprile alla Gran Canaria. Don Giuliano si è sposato con Pablo, un collaboratore conosciuto durante gli anni di sacerdozio. Il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, ha definito la vicenda "molto triste, per lui e per la nostra chiesa", ricordando che un suo predecessore aveva impedito l'ordinazione di Costalunga, che poi era stato fatto sacerdote a Rieti. Zenti ha confermato che il sacerdote non ha ancora chiesto la dispensa, e ha annunciato che farà visita alla sua parrocchia giovedì sera.