Domenica Treviso in trasferta nelle Marche

TREVISO - Domenica alle 18.00 De’ Longhi TVB in campo in trasferta per la 9° di andata del Campionato di A2 (girone Est) sul campo della XL Extralarge Montegranaro, il PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche.



Le due squadre viaggiano al secondo posto, entrambe a 12 punti in classifica dopo 8 partite giocate. La De’ Longhi Treviso Basket nell’ultimo turno ha battuto Jesi al Palaverde per 90-68, mentre Montegranaro è stata sconfitta in casa 71-76 dalla capolista Bologna. TVB sarà seguita in trasferta da un pullman di tifosi.



Infermeria. Assente Giovanni Tomassini, che sarà nei dodici, ma ancora non disponibile.



Ex: Matteo Negri e Lamarshall Corbett ex da parte di Montegranaro, mentre Simone Barbante oggi con TVB è cresciuto nelle giovanili della Poderosa. Arbitri: Masi, D’Amato e Foti



Oggi, venerdì, alle 17 a Sant'Antonino conferenza stampa di coach Max Menetti in diretta facebook sulla pagina della società.