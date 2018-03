Domenica a Treviso c'è la "Popolarissima", Put esterno accessibile

TREVISO - Domenica la città di Treviso si prepara ad accogliere i 180 ciclisti che parteciperanno alla 103esima edizione della “Popolarissima”, la gara ciclistica nazionale per Elite e Under 23, che si svolgerà il 18 marzo con inizio alle ore 12:30.



Il percorso inizierà da viale Burchiellati e proseguirà per Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, Porta Piave, viale Nino Bixio, viale Vittorio Veneto, viale Brigata Treviso viale Felissent, viale Cal di Breda, via Ghirlanda, via delle Grave per poi proseguire lungo la strada Pontebbana, viale della Repubblica, strada San Pelaio, via Montello, viale Cairoli, viale Oberdan, porta Calvi, viale Cesare Battisti, Mura San Teonisto, viale D'Alviano e arrivo in viale Fra' Giocondo. Il circuito di 14,6 chilometri si ripeterà per 12 volte per un totale di 174,7 chilometri.



DIVIETI - L’amministrazione comunale ha confermato che il Put esterno resterà sempre aperto, inoltre, per tutti coloro che vorranno accedere in città sarà possibile farlo dalla stazione ferroviaria, da porta Carlo Alberto e dalla Riviera Garibaldi, zona Università.



Il Put interno invece, da Porta Calvi a porta Piave sarà interdetto alle auto dalle 11:45 alle 16:30 circa (salvo imprevisti). Sarà possibile trovare parcheggio nelle diverse aree di sosta fatte salve alcune aree destinate alle attività della gara come Frà Gicondo, viale e piazza Burchiellati, via Mura San Teonisto, v.le D’Alviano, via Caccianiga, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, v.le Terza Armata, curva stadio, viale Nino Bixio, via Cal di Breda, strada San Pelaio, via Montello, viale fratelli Cairoli, via Cortese, piazza Trentin.



“Le disposizioni per il traffico sono tali da coniugare il più possibile le esigenze di chi in città viene per la manifestazione, dei residenti e i clienti dei negozi – dichiara il comandante della polizia locale Maurizio Tondato - Ringrazio gli agenti, una ventina quelli in servizio, che con impegno lavorano a questi eventi e tutto il personale coinvolto. La polizia locale sarà presente anche per informare il più possibile la cittadinanza delle misure relative alla manifestazione”.



Anche i bus verranno fatti deviare sull’anello esterno della città, servendo tutte le fermate lungo il percorso, da inizio servizio fino a cessate esigenze (ore 18:00 circa).



Inoltre, tra le ore 12:30 e le ore 16 circa, le linee potrebbero subire lievi ritardi causati dalle interruzioni momentanee della viabilità al passaggio dei ciclisti. La linea 61 dalle ore 12:30 alle ore 16:00 circa non transita per via Montello: viene deviata in entrambe le direzioni su viale Luzzatti, servendone le fermate.