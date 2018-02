Domenica torna il Carnevale Mottense

MOTTA DI LIVENZA - Torna il Carnevale mottense, il più vecchio di Marca visto che quest’anno raggiunge la sua 71^ edizione. Saranno tre i momenti clou della manifestazione. Si comincia domenica 4 febbraio con la prima sfilata dei carri allegorici (ingresso tre euro per chi non è mascherato).



La seconda giornata è in programma la domenica successiva, 11 febbraio. In questo secondo appuntamento non ci saranno come di consuetudine i carri, ma sono in programma giochi e animazione per bambini dalle 14.30 in piazza Luzzatti.



Mentre martedì grasso 13 febbraio alle 14.30 è previsto il gran finale. Per quest’ultimo appuntamento è prevista anche la diretta televisiva prodotta da Media23, canale 606, e sul circuito Prima Free (in veneto canali 91 e 116) in tutto il Nord Italia.