Domenica nera in montagna: morti una bimba e il padre, e un 29enne. Decine di travolti in valanghe

Una domenica tragica, ieri, in montagna. Tre persone hanno perso la vita mentre sciavano in Francia. Una bimba di 11 anni e il padre sono stati uccisi da una valanga in Val d’Isère. I due, francesi, stavano sciando sul Combe du Gèant, una pista che era stata chiusa proprio a causa del pericolo valanghe. Morto anche un 29enne che si trovava sulla vetta dell’Etale. Il ghiaccio ha ceduto sotto i suoi sci e il ragazzo non è riuscito a liberarsi. Soccorso dall’elicottero è morto durante il trasporto in ospedale

Sfiorata la tragedia anche in Alto Adige, sempre nella giornata di ieri: un gruppo di venti sciatori austriaci è stato travolto nella zona di Racines.

Paura anche in Svizzera dove dieci sciatori sono stati travolti da una valanga nel cantone vallese, rimanendo feriti ma non in modo grave.