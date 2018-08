Domenica di sangue in Veneto: morti due centauri, un 31enne e un 40enne

Domenica di sangue sulle strade del Veneto. A perdere la vita, nella giornata di ieri, un 31enne che viaggiava su uno scooter e un centauro 40enne.

Il primo inicidente si è verificato nella bassa veronese, a Oppeano. La vittima è un 31enne di Isola Rizza (Verona). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane ha perso il controllo del suo scooter ed è andato a sbattere contro un palo e poi un muro che costeggia la strada. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 il 31enne era già de ceduto.

Un motociclista quarantenne vicentino è invece morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto iniziale della provinciale "346" del Costo, nel comune di Cogollo del Cengio (Vicenza), l'arteria che conduce sull'Altopiano di Asiago. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Schio e Arsiero, l'uomo, a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbe tamponato violentemente un'auto all'altezza di un incrocio. In seguito all'urto l'uomo è rovinato sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri: ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse disperate e per questo, dopo l'allarme al 118, è stato fatto giungere sul posto l'elisoccorso. I sanitari hanno provato a rianimare sul posto il motociclista, ma non c'è stato nulla da fare.