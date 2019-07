Domenica di sangue, frontale a Codevigo: un morto

CODEVIGO (PADOVA) – Frontale tra due auto, muore un uomo di 43 anni. L’episodio è accaduto questo pomeriggio, domenica, in provincia di Pavova, in comune di Codevigo.



In località Rosara è avvenuto lo scontro tra una Merceses e una Volkswagen Golf: lo schianto è stato violentissimo.



I Vigili del Fuoco accorsi, insieme a Forze dell’ordine e 118, tramite divaricatori, cesoie e martinetti idraulici, hanno estratto uno degli autisti intrappolato tra le lamiere contorte.



Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, A. S., 43 enne di origine marocchina che viveva a Campolongo.



Ferito il conducente alla guida dell’altra auto, stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale a Piove di Pacco. Illese le persone a bordo dell’auto finita oltre l’argine.

Stamattina altro mortale a Borgoricco.