Domenica derby a Verona in diretta televisiva

TREVISO - Domenica alle ore 17.00 (leggero anticipo per concomitanza con il calcio Hellas) all’AGSM Forum di Verona, derby veneto per la 21° giornata di Serie A2 Est tra la Tezenis Verona e la De’ Longhi Treviso Basket.



All’andata al Palaverde vinse TVB per 75-65. Verona è sesta in classifica con 22 punti (11 v – 9 p), nell’ultima giornata ha perso sul campo dell’Assigeco Piacenza (72-59) e non vince dal match con Cento del 6 gennaio.



TVB è al terzo posto con 30 punti (15 v – 5 p) e viene da due vittorie casalinghe.



TVB al completo per il match in terra scaligera, dove verrà seguita da oltre 250 tifosi.



ARBITRI: Beneduce, Saraceni e Tallon





MEDIA – DIRETTA IN CHIARO SU LNP TV



La partita è stata scelta come partita della settimana e quindi sarà visibile anche in chiaro (previa registrazione gratuita) su LNP TV (www.legapallacanestro.com) in diretta streaming video.



Radiocronata sulla pagina Facebook di Treviso Basket dove verranno trasmesse in diretta le interviste post gara. Differita martedì alle 21 su TeleNordest (canale 19 ddt).



Nella pagina Facebook di Treviso Basket ecco la Conferenza Stampa di coach Max Menetti per presentare la partita di domenica.

fonte: trevisobasket.it