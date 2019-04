Domani arriva la burrasca: temporali, freddo e pure neve

Palme bagnate, Palme fortunate? Chissà. Quel che è certo è chi ha organizzato un picnic fuori porta, forse dovrebbe rimandare. L'Italia continua a essere inglobata in una vasta area depressionaria che continuerà a disturbare sensibilmente le condizioni atmosferiche. A complicare le cose, si prepara a scendere sul nostro Paese un nucleo d'aria molto fredda di origine polare che provocherà un ulteriore peggioramento.

E' dunque pronta una vera e propria burrasca delle Palme che ci porterà parecchi temporali, freddo e pure la neve. Oggi potrebbe essere la giornata migliore del weekend anche se non per tutti. Su alcune aree del Centro e delle regioni settentrionali, avremo una spiccata variabilità come su Umbria, Toscana, Marche e a salire l'Emilia Romagna, il Veneto e la Liguria.

Qui il rischio di pioggia si manterrà basso. Più probabile invece la pioggia sull'estremo Nord Ovest specie fra Piemonte, valle d'Aosta e comparto occidentali della Lombardia. Sui rispettivi rilievi alpini potrà cadere la neve intorno ai 1000 metri. Brutto tempo infine al Sud, con intensi rovesci e qualche temporale.

Un po' di sole, lo troveremo limitatamente ai settori ovest della Sardegna e a quelli sud occidentali della Sicilia. Dalla sera, il meteo, andrà ulteriormente peggiorando su ponente ligure, Piemonte e valle d'Aosta, preludio all'annunciato peggioramento che si avrà nelle successive 24 ore. La domenica delle Palme sarà davvero una giornataccia. Entrerà l'aria fredda, lo scenario meteorologico peggiorerà su tutto il Paese, a iniziare dal lato occidentale del Nord dove al mattino si attiveranno piogge, rovesci temporaleschi e nevicate sui rilievi alpini localmente sotto i 900-1000 metri.

In giornata il maltempo colpirà anche il resto della Penisola. Sarà necessario prestare la dovuta attenzione ai forti temporali con locali grandinate, specie sulle regioni centrali. Forti rovesci possibili su Firenze, Roma fino a Napoli. Nevicate insisteranno sull'arco alpino in particolare su quello centro occidentale. Caleranno bruscamente le temperature, in particolare al Nord e sui versanti adriatici.

Ma in tutto questo maltempo ci saranno due angoli d'Italia dove il meteo sarà più clemente: la Sardegna ed i settori meridionali ed occidentali della Sicilia con la possibilità di vedere splendere il sole in un contesto climatico più gradevole.