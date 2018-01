Dolores O'Riordan, nuovi dettagli sulla morte

Nuovi dettagli sulla morte di Dolores O'Riordan. A 48 ore dal decesso, la cui causa dovrà essere stabilita dall'autopsia, emergono infatti i primi particolari sulle modalità di ritrovamento del corpo della cantante e voce dei Cranberries. A raccogliere le testimonianze del personale dell'albergo dove Dolores è stata trovata priva di vita, l'Hilton on Park Lane di Londra, è il britannico Daily Mail.

Secondo le ricostruzioni riportate dal quotidiano, il corpo della rockstar sarebbe stato ritrovato in bagno da alcuni addetti alle pulizie, convinti che la stanza fosse vuota: "Le persone che l'hanno trovata - ha raccontato un membro dello staff al giornale - hanno detto di averla trovata nella toilette. Credo - ha aggiunto - siano stati gli addetti alle pulizie a entrare perché non c'era rumore intorno al corridoio o nella stanza. Non hanno detto come l'hanno trovata, questa informazione è rimasta riservata". "L'hanno trovata in bagno - conferma un altro dipendente dell'albergo londinese al Daily Mail -. Ma i membri dello staff che hanno scoperto il corpo non hanno detto altro, quindi non sappiamo se si sia trattato di suicidio o di altro".