Dollaro e Bitcoin in rialzo da metà febbraio

Il mese di febbraio si è chiuso all'insegna della ripresa per il dollaro e i Bitcoin. Dopo un avvio d'anno in seria difficoltà sia per le criptovalute che per la moneta statunitense, l'incedere di febbraio sembra aver riportato il sereno e ridato tranquillità ai mercati di riferimento.

L'argomento è stato trattato anche sulle pagine web di Swissquote che titola "Biglietto verde e Bitcoin in ripresa".

Febbraio ha rappresentato un periodo 'horribilis' per le criptovalute, soggette a turbolenze, almeno sino a metà mese, e ad una serie consistente di vendite che hanno bruciato oltre 550 mld di dollari dal mercato dell'asset.

Dopo il momento di panico gli investitori hanno dimostrato di essere più pazienti e di affrontare le difficoltà con calma, in attesa di eventi positivi senza ricorrere a vendite precipitose.

Un futuro promettente per le criptomonete

Nonostante un primo periodo buio il futuro delle criptomente è promettente anche sulla scia della pubblicazione delle "versioni per la rete principale (mainnet) dei prodotti beta. Kyber Network ha finalmente portato a termine le prove sulla testnet e qualche giorno fa ha lanciato la sua piattaforma sulla rete principale di Ethereum – il lancio pilota durerà fino ad aprile. Anche OmiseGo dovrebbe rilasciare il suo prodotto nel primo trimestre (o al più tardi nel secondo)" come cita Swissquote.

Le criptovalute si sono gettate alle spalle il momento di difficoltà infatti, come valutano gli analisti, il 2018 potrebbe davvero essere un anno chiave. Gli alti e bassi dell'asset sono un elemento fisiologico, confermano gli esperti di settore, e già in altri periodi si è assistito ad un crollo delle monete elettroniche. Vale la pena infatti ricordare che nel periodo che va da novembre del 2013 a gennaio del 2015 il Bitcoin subì un ribasso ancora più elevato di quello di questo inizio 2018. Quanto alle cause, ieri come oggi, a destabilizzare il settore, e procurare l'estrema volatilità, è il desiderio espresso da molti Paesi di regolamentare il mondo delle criptovalute, imponendo norme specifiche.

Dollaro in rialzo

Gli analisti si sono interrogati anche sulle ragioni dell'ascesa del dollaro, che si è lasciato alle spalle tre anni di valori minimi. La valuta statunitense ha ottenuto il rialzo massimo tre settimane dopo il primo intervento ufficiale del nuovo presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, impegnato nell'audizione al Congresso.

Le parole di Powell hanno sicuramente rassicurato i mercati "Le prospettive economiche restano forti – ha spiegato il presidente della Fed, Banca centrale statunitense – così come il mercato del lavoro" una combinazione interessante che a detta del neopresidente sarà in grado di sostenere le spese dei consumatori e spingerà le aziende ad investire.

L'ottimismo sulla salute dell'economia Usa è forte anche se non mancano i commenti ribassisti.

Numeri alla mano il dollaro ha guadagnato in media il 2,3% nella seconda metà del mese di febbraio a discapito del rapporto con l'euro. Ma il deprezzamento della moneta Ue rispetto al dollaro porta novità interessanti fra cui un importante aumento delle vendite del made in Italy sui mercati americani.