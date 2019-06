I docenti dell'alberghiero Beltrame lanciano la raccolta firme per la collega sospesa, il plauso di Liliana Segre: "Siete una colonna portante"

Liliana Segre

VITTORIO VENETO - L’istituto alberghiero “Beltrame” ha lanciato una raccolta firme di solidarietà per la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, la docente palermitana sospesa dopo la proiezione in classe di un video, curato dai ragazzi, nel quale si paragonavano le leggi razziali al Decreto Sicurezza.

“Avremo voluto discutere un documento già approvato da moltissimi collegi docenti in tutta Italia, ma non ci è stato concesso il diritto di discuterlo all’interno del nostro collegio docenti e per questo motivo abbiamo avviato una raccolta di firme che sta riscuotendo un ottimo risultato”, fa sapere la rsu della Flc-Cgil, il professor Omar Lapecia Bis.

“Esprimiamo il nostro sdegno – dicono i docenti del Beltrame – per un provvedimento iniquo e censorio, che viola palesemente gli articoli 21 e 33 della Costituzione della Repubblica, minaccia la libertà di espressione e compromette la libertà di insegnamento”.

Copia del testo è stato trasmesso – oltre che al ministro dell’istruzione Marco Bussetti - anche alla senatrice a vita Liliana Segre, membro della settima commissione permanente e membro della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Segre ha poi risposto alla lettera: “Apprezzo molto le sue parole e la solidarietà tra insegnanti – ha scritto a Lapecia Bis -. Siete una colonna portante, Calamandrei vi definiva un organo costituzionale”.