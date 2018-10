La disfunzione erettile predice l'infarto e si associa ad un aumentato rischio di mortalità. E' quanto emerge da uno studio durato dieci anni a Padova e reso noto dal professor Carlo Foresta. Le cause secondo Foresta, "sono le conseguenze di una generale mancanza di prevenzione dell'uomo per qualsiasi forma di patologia".

Lo studio è in pubblicazione a breve. Ma i primi risultati, appena diffusi - secondo Foresta -, stanno già creando un fortissimo interesse tra gli scienziati. In sostanza, la disfunzione erettile non limita i problemi di salute alla sfera sessuale. Per Foresta, in termini statistici predice rischi di problemi cardiaci e quindi una attesa di vita inferiore. Lo studio condotto negli ultimi dieci anni a Padova su trecento maschi di età compresa tra i 35 ed i 65 anni e realizzata mediante analisi con eco-color-Doppler penieno (Pcdu).

"I risultati hanno dimostrato che i pazienti con patologie delle arterie cavernose - rileva Foresta -, quali l'aumentato spessore delle pareti o la presenza di placche aterosclerotiche presentano anche segni di compromissione vascolare generalizzata, soprattutto a livello della carotide e dell'arteria femorale". "Ciò si associa - conclude - ad un aumentato rischio di incorrere in futuro in patologie di natura cardiovascolare aumentando fino a sei volte il rischio di problemi cardiovascolari, ad esempio infarto e ictus".