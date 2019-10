Disagi alla viabilità a Resana, per i lavori di messa in sicurezza delle strade

RESANA - Lavori in corso a Resana, Castelminio e San Marco. In questi giorni sono diverse le vie del Comune ad essere interessate da una serie di lavori di sistemazione che, dopo anni di attesa, sono stati appaltati per quello che potrebbe essere definito come il più grande lavoro di “maquillage” fatto negli ultimi vent’anni nel territorio comunale. Il centro abitato di Castelminio, ma anche diverse vie di periferia tra cui via Piave, via Bolimbaghi, via Muson, via Montello, via Monastero e diverse vie minori sia di Resana che di San Marco sono state ripristinate.

“Abbiamo messo sul piatto oltre duecento mila euro per ridare sicurezza ad una serie di strade che oramai risultavano compromesse – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare i lavori – un intervento massiccio realizzato grazie a fondi propri e grazie a contributi statali. Purtroppo negli anni scorsi molte strade non erano state adeguatamente manutentate ed ora con questo intervento speriamo di aver rimesso in sicurezza alcuni punti particolarmente trafficati e che necessitavano di sistemazione”.

Altro discorso è quello delle strade regionali. “In particolare via Roma necessita di un intervento massiccio di sistemazione – ha aggiunto il sindaco – è da diversi mesi che stiamo sollecitando sia Veneto Strade che il consorzio Acque Risorgive per mettere in sicurezza una strada che vede transitare quasi trenta mila veicoli al giorno, ora speriamo di essere arrivati ad una soluzione con la sistemazione dell’argine del canale che costeggia la strada che precederà un intervento di rifacimento del manto stradale. Un intervento urgente vista la situazione precaria della strada”.