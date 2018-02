Dipendente dell'obitorio fa sesso con il cadavere dell'ex star del Grande Fratello

E’ stato licenziato ma non sanzionato perché, in Russia, non esiste una legislazione che si occupa di reati come quello che ha compiuto Alexander: fare sesso con un cadavere.

L’uomo, che lavorava in obitorio da 12 anni, è stato allontanato perché accusato di aver avuto un rapporto sessuale con il corpo di Oksana Aplekaeva (in foto), ex star di un programma televisivo Dom 2, versione russa del nostro Grande Fratello.

La donna era stata assassinata nel 2008 e l'esame autoptico aveva rivelato che era stata violentata dopo la morte. Gli investigatori sono così risaliti al dipendente dell’obitorio, che ora è accusato di necrofilia. Come riporta la stampa russa non è chiaro se l’uomo abbia ‘abusato’ di altri cadaveri.