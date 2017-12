Dimentica sul treno coltelli da cuoco: scatta evacuazione

Una valigetta con la dicitura "8 armi pericolose", simboli di esplosivi e un numero di telefono è stata la causa dell'evacuazione di un treno, con a bordo una cinquantina di passeggeri, disposta ieri sera poco dopo le 21 a Rorschach, in Svizzera.



Il proprietario, indica la polizia cantonale sangallese in una nota, appassionato di cucina e residente nel canton Grigioni, è stato rintracciato circa due ore dopo il ritrovamento e ha potuto aprire la valigetta, contenente otto coltelli e altri utensili da cuoco.



L'uomo ha ammesso di averla dimenticata sul treno quando è sceso a Landquart (GR) e ha detto di avergli apposto quelle diciture per mettere sull'allerta i suoi figli.