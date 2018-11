Dieci anni dal Mondiale di Ballan, si festeggia in Teatro Accademico

CASTELFRANCO – Sabato si festeggiano i dieci anni dalla vittoria del Mondiale di ciclismo di Alessandro Ballan. Sarà una serata tinta dei colori del Mondiale quella in programma al Teatro Accademico con inizio alle ore 19.

L’Amministrazione comunale ed il Panathlon Club Castelfranco Veneto, con il supporto dello stesso Alessandro Ballan, a 10 anni dal titolo mondiale su strada da lui conquistato a Varese, vogliono ricordare questo successo con un evento pubblico. Oltre a Ballan parteciperanno anche alcuni altri campioni del mondo di ciclismo (Bettini, Moser, Fondriest ed Argentin) e personaggi dello sport, come Silvio Fauner ed il presidente della FCI, Renato Di Rocco. Sarà un‘occasione per rivivere la magia di quella giornata, con aneddoti e curiosità, direttamente dalla voce di Ballan e di alcuni suoi ospiti. Un evento che si inserisce nel programma della due giorni dedicata alla Vittime della Strada con Alessandro Ballan impegnato direttamente nel far approvare la legge sul sorpasso ad un metro e mezzo dal ciclista. L’ingresso al Teatro è gratuito previo ritiro del biglietto direttamente alla Biglietteria del Teatro sabato dalle ore 17.00 (sino ad esaurimento posti).

“Tutto è nato dai miei tifosi storici – afferma Alessandro Ballan -. Non sono passati molti anni ma da quel 2008 la Nazionale non ha più vinto nulla. È stata una vittoria di squadra per un esempio che andrebbe insegnato per far capire l’importanza ed il valore del gruppo”.

“Sono passati 10 anni ed è giusto celebrare questa impresa storica del ciclismo capace di mettere in evidenza sensazioni forti – dice il sindaco Stefano Marcon -. Ci sono frasi che entrano nella storia. ‘51.151’ è il numero che caratterizza Moser per il record dell’ora. ‘Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco celeste ed il suo nome è Fausto Coppi’. Ed ora ‘Vai Alessandro non ti voltare’ è una frase che fa storia per un momento unico ed irripetibile”.

“Come Assessorato ci siamo subito attivati per dare tutto il supporto organizzativo necessario – dichiara l’assessore allo Sport Gianluca Dinonè -. Alessandro è un amico d’infanzia e questa serata sarà l’occasione per rivivere le emozioni di quella giornata importante per Castelfranco che è Città di sport in cui, con oltre 5 mila tesserati, tutti gli sport sono rappresentati. Abbiamo voluto inserire l’appuntamento nel programma della giornata mondiale delle Vittime della Strada per un messaggio che vuole avere la doppia valenza sportiva e sociale”.